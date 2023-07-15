Kız isteme töreninde yangın çıkardılar

ODA TV'nin haberine göre; Kız istemeye meşalelerle giden erkek tarafı az kalsın tüm mahalleyi yakacaktı. Arsadan geçerken meşaleyi düşüren erkek tarafı yangına neden oldu.

MAHALLE ALEV ALACAKTI

Bu sorumsuz davranışa mahalleli tepki gösterdi. Ağaçlık alanın yan tarafında bulunan ev sakinlerini tehlikeye atan düğün sakinleri az kalsın bir mahalke faciasına sebep olacaktı.

İtfaiye ekipleri olay yerinde gelerek müdahalede bulundu. O anlar sosyal medyada paylaşılınca düğün sakinlerine büyük tepki yağdı.