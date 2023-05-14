Kız kardeşinin düğününde öldürüldü

Adana’da kız kardeşinin düğününde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kız kardeşinin düğününde öldürüldü

İHA'nın haberine göre, dlay, 13 Mayıs Cumartesi saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir kır düğünü yapan mekanda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ali Y. (48) kız kardeşinin düğününde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucunda Ali Y. tabanca ile göğsünden vuruldu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ali Y., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Y., sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Y.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw890681-01-001.jpg

aw890681-02-001.jpg

aw890681-03-001.jpg

aw890681-04-001.jpg

aw890681-05-001.jpg

aw890681-06-001.jpg

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
Galatasaray'da Midtsjö sevinci. Okan Buruk Norvençli için kararını verdi Spor
Galatasaray'da Midtsjö sevinci. Okan Buruk Norvençli için kararını verdi
Sandıklar açılır açılmaz seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu. Katılım yüksem mi olacak? Güncel
Sandıklar açılır açılmaz seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu. Katılım yüksem mi olacak?
Sigarayla apartmana girdi bina patladı Güncel
Sigarayla apartmana girdi bina patladı
Bakan Soylu'dan seçim açıklaması Güncel
Bakan Soylu'dan seçim açıklaması
Ünlü aktörün hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Bir ay önce film setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı Magazin
Ünlü aktörün hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Bir ay önce film setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı
Maydanozun az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Maydanozun az bilinen yararları
Nektarinin az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Nektarinin az bilinen yararları