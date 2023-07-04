Kızamık salgınına dikkat. Uzmanı uyardı

Editör: Naim Arıoğlu

Son yıllarda kızamık vakalarında artış gözlendiğini ve hastalığını bulaşıcı olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, hastalık süreci ile ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, hastalıktan korunmak için aşılanmanın önemli olduğunu belirterek bu hastalığa karşı yüzde 99 oranında koruma sağlayan aşının çocukluk çağında yaptırılması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Ercan Sivaslı şunları belirtti:

“Kızamık, daha çok çocukluk çağında geçirilen, ateşli, döküntülü, komplikasyonları ve istenmeyen etkileri olabilen, ölüme ve salgına yol açabilen viral enfeksiyondur. Tüm dünyada görülen ve son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, akut gelişir ve ciltte döküntülere yol açar. Havadaki damlacıklar aracılığıyla kişiden kişiye bulaşan hastalığın kuluçka dönemi 10 ila 14 gün arasında değişmektedir. Genellikle çocukluk çağında görülen hastalık, hastalığı geçirmemiş ve aşılanmamış yetişkinlerde de görülebilir. Başlangıçta basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer belirtilerle ortaya çıkan hastalık, kişinin ense ve yüz bölgesinden başlayarak vücuda yayılan kırmızı renkli döküntülerle kendini gösterir. Yüksek ateşin 5 günden fazla sürmesi, kızamığa bağlı olarak zatürre ya da orta kulak iltihabı gibi farklı komplikasyonların geliştiğini gösterebilir. Kızamık bulaşıcı bir hastalıktır ve ancak aşıyla önlenebilmesi mümkündür. Aşılamanın ilk dozu, bebek henüz 9 aylıkken yapılır. Ancak tek doz bağışıklığın kazanılması için yeterli değildir. Bağışıklık kazanılması için en az 2 doz aşı yapılması gerekir.”

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık, kızamık virüsünün neden olduğu tüm vücutta deri döküntüsü ve grip benzeri semptomlara neden olan, bulaşıcı enfeksiyon hastalığıdır. Yüksek ateş ve halsizlikle kendini gösteren kızamık, enfekte olmuş kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması esnasında yayılan damlacıkların solunması ya da bu kişilerin kullandığı nesnelere temas edilmesiyle bulaşır.

Genellikle kış sonu, ilkbahar başlarında artan kızamık küçük çocuklarda yaygın olmakla birlikte aşılama yapılmayan veya daha önce kızamık geçirmemiş yetişkinlerde de görülebilir

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtileri

-Yüksek ateş

-Halsizlik

-Göz yaşarması

-Kuru öksürük

-Boğaz ağrısı

-Yorgunluk

-Işığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit)

-Ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler (koplik lekeleri)

-Vücutta döküntü