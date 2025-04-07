Kızamık vakaları hızla artıyor! 1 can daha aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızamık vakaları hızla artıyor! 1 can daha aldı

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık vakalarının 500'e ulaştığı bildirildi. Vakaları hızla artarken, Texas eyaletinde bir çocuk daha bu hastalıktan yaşamını yitirdi. Bu ölümle birlikte Texas'ta kızamık nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 2'ye yükseldi.

ABD'nin Texas ve New Mexico eyaletlerinde kızamık vakalarının 500'e ulaştığı açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken. Teksas'ın Lubbock şehrindeki bir kreşte 6 çocukta kızamık tespit edildiği açıklandı.

Yetkililer yeni vakaların, en az iki eyalete daha yayılan ve "kontrolden çıkma riski taşıyan salgını" tetikleyebileceğini duyurdu.

Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

AŞISIZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Texas'taki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, kızamık belirtileriyle hastaneye kaldırılan ve aşısı olmayan çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu ölümle birlikte Texas'ta kızamık nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 2'ye yükseldi.

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