Kızamık vakaları hızla artıyor! 1 can daha aldı

ABD'nin Texas ve New Mexico eyaletlerinde kızamık vakalarının 500'e ulaştığı açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken. Teksas'ın Lubbock şehrindeki bir kreşte 6 çocukta kızamık tespit edildiği açıklandı.

Yetkililer yeni vakaların, en az iki eyalete daha yayılan ve "kontrolden çıkma riski taşıyan salgını" tetikleyebileceğini duyurdu.

Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

AŞISIZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Texas'taki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, kızamık belirtileriyle hastaneye kaldırılan ve aşısı olmayan çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu ölümle birlikte Texas'ta kızamık nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 2'ye yükseldi.