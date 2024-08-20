Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış

Kaynak: Lezzet.com.tr, youtube.com
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış

Patates kızartması yaparken bu tarifle çıtır çtıır olmasını sağlayabilirsiniz. İşte çıtır çıtır patates kızartması yapmanın en kolay yolu.

Kızartma yağında kullanılan bir tatlı kaşığı elma sirkesi, patatesinizi çıtır çıtır yapmanın sırrı olabilir. Bu aşçı sırrı, patates kızartmalarınızın mükemmel bir dokuya sahip olmasını sağlayabilir. Elma sirkesinin asidik özelliği, patatesin dışının kızarmasını hızlandırarak içini yumuşak kılar. Ayrıca, elma sirkesi patatesinizi daha lezzetli hale getirir ve kızartma yağının kokusunu azaltabilir. Bu basit ama etkili püf noktasıyla, evdeki patates kızartmalarınızın restoran kalitesinde olmasını sağlayabilirsiniz. Denemeye değer!

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet patates, şeritler halinde kesilmiş
  • 4 yemek kaşığı beyaz sirke
  • Kızartmak için sıvıyağ
  • Tuz

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Sirkeli Patates Kızartması

Nasıl Yapılır?

  1. Doğranmış patatesler üzerlerini kapatacak kadar soğuk su da 2 yemek kaşığı sirke ile buzdolabında en az 2 saat bekletilir.
  2. Yağı tencereye koyun ve ısıtın.
  3. Patatesleri sudan çıkartın ve iyice kurulayın.
  4. 165 derecede ısınmış yağda patatesleri gruplar halinde 5 dakika kızartın. Patatesleri havlu kağıdına çıkartın.
  5. Ateşi yükselterek yağın derecesini 190 dereceye getirin. Isınan yağa atarak ikinci kere 5 dakika daha kızartın.
  6. Kalan 2 yemek kaşığı sirkeyi ve tuzu ekleyerek karıştırın. Servis yapın. Afiyet olsun.

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