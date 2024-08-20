Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış

Kızartma yağında kullanılan bir tatlı kaşığı elma sirkesi, patatesinizi çıtır çıtır yapmanın sırrı olabilir. Bu aşçı sırrı, patates kızartmalarınızın mükemmel bir dokuya sahip olmasını sağlayabilir. Elma sirkesinin asidik özelliği, patatesin dışının kızarmasını hızlandırarak içini yumuşak kılar. Ayrıca, elma sirkesi patatesinizi daha lezzetli hale getirir ve kızartma yağının kokusunu azaltabilir. Bu basit ama etkili püf noktasıyla, evdeki patates kızartmalarınızın restoran kalitesinde olmasını sağlayabilirsiniz. Denemeye değer!

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet patates, şeritler halinde kesilmiş

4 yemek kaşığı beyaz sirke

Kızartmak için sıvıyağ

Tuz

Sirkeli Patates Kızartması

Nasıl Yapılır?