Kızgın yağa su döktü. Cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Kızgın yağa su döktü. Cayır cayır yandı

Samsun'da kurban etini kızartmak için ısıttığı kızgın yağa su dökünce hastanelik oldu.

Samsun'da bir yaşlı adam, kurban etini kızartmak için ısıttığı tenceredeki yağın alev alması sonucu hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde gerçekleşti.

77 yaşındaki Şaban Ş., evinde mutfaktaki ocakta yağ ısıtırken, tenceredeki yağın alev aldığını fark etti.

Panikleyen Şaban Ş., hemen tencereye su dökmeye çalıştı. Ancak bu sırada kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzü, eli ve kolları ciddi şekilde yanarak acil olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şaban Ş.'nin durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

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