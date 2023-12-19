Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kızıl Goncalar’ın yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

KIZIL GONCALAR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın ilk bölümü 18 Aralık Pazartesi izleyici karşısına çıktı.

FOX TV’de Pazartesi akşamları yayınlanacak olan Kızıl Goncalar’a ait ayrıntılar merak konusu oldu.

Kızıl Goncalar 2. bölümü 25 Aralık Pazartesi FOX TV’de yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle merak konusu olan dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.