Senaryosunda tarikat ve cemaat konularını işleyen Kızıl Goncalar dizisi gelen tepkiler üzerine bu hafta yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Kızıl Goncalar dizisi hakkında son kararı verdi. Peki, Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Kızıl Goncalar dizisi hakkında bir karar vermesi bekleniyordu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplantısının ardından 31 bin şikayet alan Kızıl Goncalar dizisi için de bir karar çıktı.

RTÜK Üst Kurul, vatandaşlardan gelen 31 binin üzerinde şikâyet üzerine “Kızıl Goncalar” adlı dizi film hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak inceledi.

6112 sayılı Yasa’da geçen Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz hükmünün ihlali gerekçesiyle yayıncı FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk bölümüyle ses getiren Kızıl Goncalar dizisinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi önümüzdeki hafta 8 Ocak Pazartesi günü 3. bölümü yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir psikiyatrist Levent (Özcan Deniz) ile ‘Faniler’ denilen bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alıyor.

Kızıl Goncalar’da iki ayrı dünyalar arasında fikir çatışmalarına rağmen ebeveynlerin evlatları söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücünün iki dünyada nasıl yankılandığı anlatılıyor.