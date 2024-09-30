Kızıl Goncalar dizisine Hazal Türesan veda etti!

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızıl Goncalar dizisine Hazal Türesan veda etti!

NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi kadrosundan bir isim diziye veda ediyor.

Yayınlandığı günden beri gündemde olan Kızıl Goncalar dizisine ünlü oyuncu veda kararı aldı.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın üstlendiği dizide 'Beste' rolüne hayat veren Hazal Türesan diziden ayrılacak.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü isim diziden ayrıldıktan sonra yeni bir proje ile anlaştı.

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Hazal Türesan Blutv'nin Magarsus dizisinin ikinci sezon kadrosunda yer alacak. Yunus Ozan Korkut'un yazıp yönettiği dizi yarın Adana'da sete çıkacak.

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