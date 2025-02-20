Kızıl Goncalar dizisine iki oyuncu veda edecek

“Kızıl Goncalar” dizisinde 2 ayrılık daha yaşanıyor. NOW’ın Gold Film imzalı dizisinin Hande’si Duygu Sarışın ile Seçkin’i Tuğrul Tülek senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşeceklerini açıklamıştı. İki başarılı oyuncu Kızıl Goncalar'a veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şükrü Necati Şahin’in yazdığı “Kızıl Goncalar”a yakında psikolog Özge rolüyle Esra Ronabar’ın dışında bir oyuncu daha katılacak.

Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza rolüyle ekibe katılacak oyuncunun kim olacağı henüz belli olmadı.