Kızıl Goncalar final yaptı! Her sahnesi sosyal medyada olay oldu

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Kızıl Goncalar dün akşamki bölümüyle ekran macerasını sona erdirdi. Dizinin final bölümünün her sahnesi olay oldu. Sosyal medyadan diziye yorum yağdı.