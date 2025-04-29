Kızıl Goncalar final yaptı! Her sahnesi sosyal medyada olay oldu

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi dün akşamki bölümüyle final yaptı. Dizi böylelikle sona erdi.
ZEYNEP VE CÜNEYD EVLENDİRİLDİ
Dizinin büyük finalinde zaman atlaması yaşandı ve Zeynep ve Cüneyd evlendirildi.
Kızıl Goncalar dizisinin finalinde; Zeynep Cüneyd sahnelerinin yanı sıra Erkan Avcı'nın sahneleri de damga vurdu. Fenomen dizisinin son bölümüne sosyal medyada adeta yorum yağdı.