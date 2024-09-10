Kızıl Goncalar'a flaş transfer

Ekranların son zamanlardaki favori dizilerinden birisi olan ve yayınladığı günden itibaren akşam saatlerinde milyonları ekranlara kilitleyen Kızıl Goncalar yeni sezona gümbür gümbür hazırlanıyor.

7 Ekim’de yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonunda bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy Kızıl Goncalar ile anlaştı. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu dizide Gürsoy'un gelişi seyirciyi heyecanlandırdı.

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı beklenirken bomba bir isim diziye dahil oldu.

NOW’ın reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar yine ezber bozan hikâyesiyle seyirciyi sarsacak. 2. sezonu 30 Eylül’de açacak olan diziye Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy dahil oldu.

Emin Gürsoy Lokman rolüyle katıldığı dizinin 7 Ekim’de yayınlanacak 2. sezon 2. bölümünde ekibe dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cüneyd’le Lokman’ın yolları kesişecek.