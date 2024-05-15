Kızıl Goncalar’da ayrılık rüzgarı. 2 oyuncu diziye veda ediyor

Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi önümüzdeki hafta yayınlanacak 19. bölümüyle sezon finali yapacak.

Yayınlandığı her Pazartesi kendi gününün en çok izlenen dizsi olan en Kızıl Goncalar önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüyle sezona ara verecek.

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı diziye sezon finalinin öncesinde Cüneyt’in babası Vahit rolüyle Tolga Tekin gelirken iki oyuncu ise ekibe veda edecek.

Dizide “Ayza” karakterini canlandıran Melisa Doğu ve Ayza’nın oğlu Affan’a hayat veren Batuhan Yüzgüleç dizinin kadrosundan ayrılacak.