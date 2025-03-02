Kızıl Goncalar’da yaprak dökümü! İki oyuncu birden ayrılıyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızıl Goncalar’da yaprak dökümü! İki oyuncu birden ayrılıyor

Her bölümüyle gündem olan Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek'in ardından Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol da diziye veda ediyor.

Diziden peş peşe ayrılık haberleri gelirken, diziye taze kan da geliyor. Fenomen dizide geçtiğimiz hafta Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziye veda etmişti.

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İKİSİ BİRDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erol Babaoğlu’nun “Rıza” rolüyle konuk olacağı diziye yeni yıl itibarıyla katılan Settar Tanrıöğen de ekibe veda ediyor.

Kızıl Goncalar'ın “Aziz”i Settar Tanrıöğen, projeden tek başına değil, torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol'la beraber ayrılacak.

Aziz’in diğer torunu Selim’e hayat veren Erol Afşin'in ise hikâyesi bir süre daha devam edecek.

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RAHATSIZLANINCA AYRILMIŞTI

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncu diziden ayrılmıştı.

Oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Settar Tanrıöğen daha sonra Kızıl Goncalar dizisine dahil olmuştu.

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