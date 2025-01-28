Kızıl Goncalar’ın zikir sahnesi olay yarattı: Erkan Avcı kendinden geçti

Kaynak: Haber Merkezi

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Kızıl Goncalar yeni bölümdeki zikir sahnesiyle diziye damgasını vurdu. Oyuncuların performansları ilgi çekti.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar yeni bölümü dikkat çekti. Yılbaşı arasının ardından yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin zikir sahnesi çok konuşuldu.

gt.jpgZİKİR SAHNESİ OLAY YARATTI

Dizideki zikir sahnesi gündem oldu. Ulular’dan ve Faniler’in zikir çektiği anlara yorum yağdı. Erkan Avcı'nın performansı çok beğenildi.

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İşte sosyal medyadan gelen yorumlar:

Mert diye doğmuş ama Cüneyd Efendi olarak ete kemiğe bürünmüş gibi…

Şu sahnedeki fevkaledeliğine bakar mısınız?

Uzun zaman sonra çok iyi geldi. İşte şimdi Kızıl Goncalar geri döndü diyebilir miyiz?

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