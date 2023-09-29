‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan...

Kızıldeniz’de yaşayan ''Synodus Randalli'' isimli balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü. ''Kızıl lokum'' adı verilen balık türünün yırtıcı ve saldırgan olduğu belirtildi.

KAYNAK: DHA
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan...

Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz’e geçen tropik türler, burada popülasyon kurarak özellikle Doğu Akdeniz’in ekosistemini derinden değiştirdi. Bu değişimle Akdeniz, tropik bir deniz karakteri kazanmaya başladı. Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi sonucu Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı balık türleri de keşfedilmeye başlandı.

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü - 2

Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz’e Kızıldeniz'den yeni bir tür giriş yaptığını ''Synodus Randalli'' olarak bilinen bu türe ''Kızıl lokum'' adını verdiklerini kaydetti.

''Kızıl lokum'' adını vermelerinin nedenini, Kızıldeniz kökenli olmasına bağladıklarını kaydeden Prof. Dr. Turan, bu türün daha önce Akdeniz'e gelerek yerleşen gümüş adını verdikleri balık türüne benzediğini ifade etti.

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü - 3

''İSTİLACI TÜRLER ARASI MÜCADELE OLACAKTIR''

Prof. Dr. Turan, "Bu türü Akdeniz'de İskenderun Körfezi girişinde bulduk. Bu tür, Türkiye denizleri ve tüm Akdeniz için çok yeni. Ekonomik olarak değerli bir tür olacağına inanıyoruz. Balıkçılar ekonomik anlamda katkı sağlayacak iyi bir gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü benzeri gümüş balığı halk tarafından çok beğeniliyor." dedi.

Turan, bu balık türünün de yırtıcı ve saldırgan olduğunu belirterek, "Atak bir tür ve diğer yerli türlerimize ekolojik anlamda zarar verebilir. Zamanla yapacağımız gözlemlemeler bölgedeki gelişimini bize gösterecektir. Bulunduğumuz bölge ve denizlerimiz yabancı türün istilası halinde. İstila eden türler de birbirini tüketebiliyorlar. Aralarında büyük bir mücadele olacaktır.'' diye konuştu.

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü - 4

''EGE'YE KADAR YAYILABİLİR''

Kızıldeniz'den gelen balık türlerinin zaman içerisinde Ege ve Marmara denizlerine kadar yayıldığını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Mersin ve Antalya üzerinden Ege'ye yayılır mı bilemiyorum. Çünkü diğer türler yayıldı. Biz de elimizden geldiğince bu konuda çalışmalar yaparak yöneticilere konuyla ilgili bilgi sağlıyoruz. Araştırmalarımızın sonuçlarını iletiyoruz."

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sualtı Programı Dr. Öğr. Üyesi Servet Ahmet Doğdu da laboratuvarda Kızıldeniz’den gelen ''Synodus Randalli'' balık türünün genetik incelemelerini yapmak için kas örneklerini aldıklarını, yapılarını morfolojik olarak da öğrenmek için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü - 5

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