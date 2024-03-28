Kızıl tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Gece boyunca hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü ve bu durum, araç camlarının buz tutmasına ve bina çatılarında buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışının ardından oluşan tipi, Kağızman’a bağlı Günindi köy yolunun kapanmasına sebep oldu ve yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.

Ardahan’da ise kar yağışı sona erdi ve soğuk hava hakim oldu. Kentte gece hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü ve buzlanma meydana geldi.