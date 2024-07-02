Kızılay 10 yıllık bağışçısını dolandırdı "Bundan sonra Kızılay'a kan vermeyeceğim"

Türkiye’nin köklü kurumlarından olan Türk Kızılay’ı son yıllarda sürekli bir şekilde kötü gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son gelişme Diyarbakır’da yaşandı. 10 yılı aşkın süredir Kızılay’a düzenli bir şekilde 35-36 defa kan veren Atakan Çalışkan Kızılay tarafından dolandırıldı.

1,5 ay önce Kızılay ile iletişime geçen Çalışkan, madalyasının darphanede basım aşamasında olduğu cevabını aldı. Madalyasını aldıktan sonra evine giden Çalışkan, madalyanın gerçekten altın olup olmadığını merak ederek kuyumcuya gitti. 4-5 farklı kuyumcuya giden Çalışkan altın madalyanın sahte olduğu cevabını aldı.

Bir kuyumcu madalya hakkında "Altın madalya altın değil. Altın rengine benzer bir sıvıya batırılmış metal” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI”

Gittiği farklı kuyumculardan aynı cevabı alan Atakan Çalışkan durum karşısında çok üzüldüğünü ve Kızılay’ın kendisine hak ettiği hakiki bir altın madalya göndermesini talep etti. Kuyumcuların cevapları sonrasında çok üzüldüğünü ifade eden Çalışkan konu hakkında şunları söyledi:

“5 ünite kanın karşılığında bana verilen altın madalyanın gerçekten altın olup olmadığıyla ilgili içimde bir merak oluştu. Ben de daha önceden tanıdığım bir kuyumcuya götürdüm. Kendisi kontrol etti ve altın olmadığını söyledi. Daha sonra birlikte 3-4 kuyumcuya daha gittik. Hepsi kontrol etti ancak altın madalyamın altın olmadığını, altın renginde bir suya batırılmış metal olduğunu söylediler. Büyük bir hayal kırıklığıyla adeta şok yaşadım ve çok üzüldüm”

“GÜVENİM KAYBOLDU VAZGEÇTİM”

Yaşadığı olay karşısında Kızılay’a karşı güveninin kaybolduğunu açıklayan Çalışkan, kan bağışlamaktan vazgeçtiğini belirterek “Kızılay'a karşı güvenim kayboldu. Bundan sonraki bağışlayacağım kanı Kızılay'a değil de örneğin ihtiyaç sahibi insanları kan merkezi önünde bulduktan sonra direkt onlara yapacağım. Kızılay’a kan vermekten, kan bağışlamaktan vazgeçmiş durumdayım” dedi.

KIZILAY’DAN KONU HAKKINDA AÇIKLAMA

Kızılay, kurum hakkındaki skandal gelişme hakkında açıklama yaptı. Altın madalyaların aslında gümüş olduğunu ve altın kaplama yapıldığını açıklayan Kızılay,

“Kızılay kan bağışında bulunan gönüllülerini teşvik etmek ve emeklerini onurlandırmak amacıyla madalya, plaket ve teşekkür belgeleri vermektedir. Bunu da insanlığa hizmet için yürüttüğü tüm çalışmalarında olduğu gibi mevzuatlarında belirlediği çerçevede gerçekleştirmektedir.

Bu iddiaların zaman zaman gündeme taşındığını, en son 1 yıl önce de benzer haberlerin yapıldığını ve o zaman da yaptığımız açıklamada yer aldığı şekliyle, Kızılay’ın verdiği madalyaların içeriğinin tüm kamuoyu ile paylaşıldığını vurgulamak isteriz.

Kızılay’ın madalya yönetmeliğine göre, kan bağışçılarına verilen altın, gümüş, bronz isimli madalyaların özellikleri şu şekildedir:

Madalyaların çapı 28 mm, bronz madalyaların ağırlığı 8,1 gr, altın ve gümüş madalyaların ağırlığı 11 gr, kenarı düz ve kulplu, ön yüzünde zeytin dalları arasında Derneğin Logosu ve 'Kan Bağışçısı' yazısı bulunur.

Altın madalyalar, 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama, gümüş madalyalar 925 ayar gümüşten, bronz madalyalar zamak döküm üzeri bakır oksit kaplama olarak yaptırılır.”