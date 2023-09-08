Kızılay başkanı AKP’li belediyelerden 13 yılda 104 ihale aldı

Kızılay Zeytinburnu şube başkanının şirketleri AKP’li belediyelerden 13 yılda 104 ihale aldı.

Kızılay başkanı AKP’li belediyelerden 13 yılda 104 ihale aldı

AKP’li belediyelerde, ihaleler tanıdıklara ve yandaşlara verilmeye devam ediyor.

2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kızılay Zeytinburnu şube başkanı Aydın Balcı, AKP’li belediyelerden 13 yılda 104 ihale aldı.

Büyük bir kısmı Zeytinburnu olmak üzere Başakşehir, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu ve Güngören belediyelerinden alınan 104 ihalenin toplam sözleşme bedeli 94 milyon 541 bin 367 TL oldu.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre; Adrese teslim ihalelerle gündeme gelen AKP’li belediyelerin rotası yine değişmedi. Son olarak AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin Ağustos ayında açtığı “2023 Çanakkale-Edirne ve Bursa tarihi ve kültürel gezi organizasyonu” ihalesini, Balcı’nın şirketi kazandı.

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Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile belediye arasında 28 Ağustos gün sözleşme imzalandı. 54 günlük gezi organizasyonunu kapsayan ihalenin bedeli, 2 milyon 514 bin 300 TL.

Zeytinburnu Belediyesi’nin “Bilim Zeytinburnu Projesi’nin araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamındaki giderlerinin karşılanması” ihalesini ise yine Ayhan Balcıoğlu ve kardeşine ait Ender Elektronik şirketi aldı.

Belediyenin 29 Ağustos’ta şirketle imzaladığı işin bedeli yaklaşık 1 milyon 400 bin TL.

Ayhan Balcı ve kardeşi Turcan Balcı’ya ait Ender Elektronik ile Balcıoğlu Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şirketi, son 13 yılda, büyük bir kısmı Zeytinburnu olmak üzere Başakşehir, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu ve Güngören belediyelerinden 104 ihale aldı. 104 ihalenin toplam sözleşme bedeli 94 milyon 541 bin 367 TL oldu.

DEPREMDEN 6 SAAT SONRA

Balcı daha önce Kahramanmaraş merkezli depremden altı saat sonra Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği “temizlik malzemeleri alımı” ihalesine girmesiyle de dikkat çekmişti.

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