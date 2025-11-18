Genç kadın, “Benim elimde olan bir durum değildi, tabelaları kırmaları falan… Rezil ettiler akımı" dedi.

Nisa Saraçoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar o mevzu tamamen saçma bir şekilde patladı. Benim elimde olan bir durumda ya da ben milleti gidin orada fotoğraf çekildim demedim. Ben çekildim, attım. Ondan sonra tabelaları kırmaları falan hani çok...

Bilmiyorum rezil ettiler artık akımı. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Çok abarttılar. Gerek yoktu. Adam akıllı da gittim. 50 kilo kız olarak çıktım, tırmandım. Asılıp kırmışlar yani. Kaç kişi insan.

Direğe falan yanlardan falan tırmanmamışlar. Çok saçma. Ne? Çok saçma değil mi? Ben tatlı buluyorum. Çok abarttısı var. Tatlı buluyorum. 70 ülke gezmiş biri olarak tatlı buluyorum bu harakete. Bugün de...

Ter falan takıldı mevzusu geldi bana. Ne diyebilirim ki yani? Ben bir şey yok.”

NE OLMUŞTU:

Ankara’da Kennedy Caddesi’ndeki sıradan bir Kızılay yön tabelasına birkaç gencin asılarak fotoğraf çektirmesiyle başlayan olay, tabelanın çalınması, yenisinin asılması, arkasına barfiks demiri konulması ve sonunda iki kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan trajikomik bir sosyal fenomene dönüştü.

Akım kısa sürede İstanbul Galata Kulesi yokuşu tabelasına ve İzmir Alsancak liman tabelasına sıçradı; oralarda da kuyruklar oluştu.