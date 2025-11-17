Ankara'da vatandaşların Eskişehir Ayrancı, Dikmen, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf verme furyası devam ediyor. Sosyal medyada yaygınlaşan fotoğraf akımı nedeniyle zarar gören tabela 3 kere yenilenirken, son olarak tabela önünde sıraya giren gençler arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE DEVAM ETTİLER

Bıçaklı kavganın nedeni henüz bilinmezken, ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yerdeki yaralılara polis ve sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada bazı gençlerin tabelaya asılıp fotoğraf çektirmeye devam etmesi dikkat çekti.

Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken çevre esnafı durumdan şikayetçi olduğunu belirtti. Esnaf Gizem Külen 'önlem alınmalı' diyerek akımın artık son bulması gerektiğini ifade etti. Külen fotoğraf çektirmek için kuyruğa giren vatandaşlar arasında tartışma çıktığını, bölgede sürekli polislerin gezdiğini ve kendilerini de sorguladığını anlatarak "İşimizi de bayağı etkiliyor; insanlar oturmak istemiyor, kalabalıktan korkuyorlar. Düzenli olarak sıra halinde geliyorlar ve başka yerlerden akın akın geliyorlar. Burada kesinlikle biri ölecek onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.