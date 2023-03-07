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Kızılay tarikatlarla iş birliği yapmış. Deprem telaşında çadır sattığı ortaya çıkmıştı

Deprem felaketinde çadır satan Kızılay’ın tarikatlarla iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Kızılay’ın beslenme ihtiyacının karşılanması için tarikatlara bağlı derneklerle çalıştığı öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:40
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Kızılay tarikatlarla iş birliği yapmış

Kızılay tarikatlarla iş birliği yapmış. Deprem telaşında çadır sattığı ortaya çıkmıştı
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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), 2014 yılında dönemin Kızılay yöneticileri ile bürokratlarının tüm itirazlarına rağmen hazırlandı. Bu plan ile afetlerde barınma ihtiyaçlarının karşılanması görevi Kızılay’dan alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) verildi. Kızılay’a ise sadece afetlerde beslenme ihtiyacının karşılanması görevi verildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı 2021 Yılı Detaylı Faaliyet Raporu’nda ise Kızılay’ın beslenme ihtiyacının giderilmesi için işbirliği yaptığı ve doğrudan tarikatlara bağlı olan dernek ile vakıfların bilgisine yer verildi. Bu dernek ile vakıflar deprem bölgesinde uzun bir süredir faaliyet gösteriyor.
Raporda ise Beslenme Platformu’na “Afet ve acil durumlarda afetzedenin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, afet öncesinde yapacakları asgari standartlar ölçüsünde hazırlık yapmak, sunulan beslenme hizmetinde işbirliğini arttırmak, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamak üzere Beslenme Platformu Afet Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonunda oluşturulmuştur” bilgilerine yer verildi.

TARTIŞMALI DERNEKLER

Beslenme Platformu’nda, Kızılay’ın Başkanlığı’nda Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği, depremzedelerin enkaz altında çıkarıldığı esnada “tekbir getirmeleri” ile gündem olan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH İnsani Yardım Vakfı), Almanya’da “yüzyılın bağış yolsuzluğu” olarak görülen yolsuzluk skandalına imza atan Deniz Feneri Derneği’nin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca platformun kurucu üyeleri arasında Nur Cemaati’nin, “Yazıcılar” kolundan olan Hayrat Yardım Derneği ile gerici İnsan Vakfı ve Diyanet Vakfı da yer alıyor.

Raporda, Beslenme Platformu’nda yer alan dernek ve vakıfların beslenme kapasitesi şu şekilde açıkladı:

Beşir Derneği 12 bin 500 kişilik
Diyanet Vakfı 11 bin kişilik
Hayrat Vakfı bin kişilik
İHH İnsani Yardım Vakfı 71 bin 600 kişilik

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