Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı

Türk Kızılayı’nın adı son zamanlarda sık sık şaibeli ve skandal olaylar ile anılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çadırları para ile sattığı ortaya çıkan Kızılay hakkında bir skandal gerçek daha ortaya çıktı.

Kızılay’ın yardım toplamak için birçok yere yerleştirdiği kumbaralardaki paraların takibinin yapılmadığı ve binlerce lira paranın da kaybolduğu belirlendi.

Denetim Kurul evraklarında yer alan sonuçlar şu şekilde:

-2018 yılından beri Kızılay bünyesindeki şirketlerin birçoğu kurulduğu günden bu yana zarar ediyor. Buna rağmen yönetim kurulu üye sayısı artıyor.

-Afyon ve Erzincan’da madensuyu fabrikaları halka arz ediliyor. Bu doğru değil. İçeçek A.Ş kendi kaynakları ile büyümeli.

-2019 yılında kumbaralardan 47 bin 552 lira toplandı. 15 bin 826 lirası muhasebe kayıtlarına alınmadı. Bununla beraber firmalara mükerrer olarak 52 bin 342 lira ödeme yapıldı. Nautilus AVM’deki kumbaranın kaydı yok.

- Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Akif Emre Aktaş’a eğitim yardımı yapılması yönünde karar alındı.

Fakat Aktaş’ın 12 bin avroluk yurtdışı yüksel lisans bedelinin 4 bin avrosunun (güncel kurla yaklaşık 140 bin TL) Kızılay tarafında ödenmesi uygun değil. Nice fakir fukara yetim dururken zorunlu bir eğitim olmamasına rağmen bu kadar yüksek bir ödemenin, eğitim parası adı altında yapılması yanlış.

(Akif Emre Aktaş ile istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık)

-266 adet mesken, büro, depo, dükkan, büro, ev vb. taşınmazların satışına karar verildi. Ancak bu işlem bağışçılarda güvensizlik yaratacak ve bağışların azalmasına neden olacak. Bağışların satılmadan değerlendirilmeli."