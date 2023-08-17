Kızılay'ın dağıttığı altınlar sahte çıktı

6 Şubat depremlerinin ardından çadır ve konserve sattıkları için her kesimden eleştiri toplayan Kızılay, bu sefer de bağışçılarına verdiği altın madalya prosedüründe değişikliğe gittiği için tepki topladı.

Tele1’den Oğuzhan Poyrazoğlu’nun haberine göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından çadır ve konserve sattığı için gündeme gelen Kızılay hakkında son iki günde çok sayıda şikayet oluşturuldu. Şikayetvar sitesine yazan vatandaşlar Kızılay’ın kan bağışı prosedüründe değişiklik yapıldığını belirtti.

Kızılay, mevzuat gereği 10 bağış yapana bronz, 25 bağış yapana gümüş ve 35 bağış yapana altın madalya veriliyordu. Altın madalya 14 ayar altından yapılıp toplam 11 gram ağırlığındaydı.

“MADALYA SAHTE ÇIKTI”

Şikayetvar.com’da çok sayıda vatandaş Kızılay’dan aldıkları altın madalyaların gerçek altın olmadığı yönünde şikayette bulundular. Kızılay bağışçısı Osman Bey yaptığı paylaşımda “Kızılay’ın 35 kez kan bağışı yapan bağışçılara vermeyi taahhüt ettiği 11 gr. 14 ayar altın ihtiva ettiği söylenen madalya maalesef sahte çıktı. Kurumun isminin daha fazla lekelenmemesi için kamuoyuna bu konuda açıklama yapması ve verdikleri madalyanın altın olmadığını açıklaması gerekir.” ifadelerini kullandı. Kızılay yetkililerinin Şikayetvar.com’da bulunan tüm şikayetlere geri döndüğü de dikkat çekti.

ARTIK ALTIN KAPLAMA GÜMÜŞ

Kızılay yakın zamanda madalya prosedüründe değişikliğe gitti. Kızılay yetkililerinin TELE1’e yaptığı açıklamada artık altın madalyaların 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olduğu aktarıldı.