Burcu Biricik AKP ve MHP'li isimlere sert tepki gösterdi

Yaşanan deprem felaketi sonrasında depremzedelere yardım etmek için kurulmuş olan Kızılay'ın çalışmaları biraz yavaş kaldığı için eleştirilmişti.

Kurum hakkındaki eleştiriler devam ederken, bu defa da vatandaşlara yardım etmek için kurulmuş olan bir yapının çadır bekleyen depremzedelerin ihtiyaçlarını adeta ikinci sıraya atarak para karşılığı çadır sattığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Milyonlarca insan tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen bu satış meclis gündemine taşındı.

CHP, ‘Kızılay’ın deprem sonrası acil bir kamu hizmeti olarak halka ulaştırması gereken yiyecek ve çadırları sattığı’ iddialarının araştırılmasına yönelik Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Ne yazık ki bir an önce aydınlığa kavuşturulması gereken bu önerge, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BURCU BİRİCİK TEPKİ GÖSTERDİ

Önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösteren oyuncu Burcu Biricik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Neden peki! Çünkü bu satış işine sizin de en az bizim kadar şok olmuş olmanız gerekirken..." notuyla tepkisini gösterdi.