'Kızılcık Şerbeti' Cannes yolunda

Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' sezon finaline doğru yaklaşıyor. Gold Film imzalı dizi, şimdiye kadar 52 ülkeye satıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency’nin yurt dışı temsilciliğini yaptığı dizi için Cannes’da 61'inci kez düzenlenen ve 120’den fazla büyük uluslararası stüdyo ve dağıtımcının katıldığı televizyon fuarı MIPTV kapsamında 9 Nisan’da kutlama yapılacak.

OYUNCULAR DA KATILIYOR

Kutlamaya dizinin yapımcısı Faruk Turgut, senaristleri Melis Civelek ile Zeynep Gür, oyuncuları Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu katılacak.

Önce Cannes’daki Majestik Otel’de dünya basınının katılacağı, soruların yanıtlanacağı bir toplantı düzenlenecek. Akşam da Martinez Otel’de 350 kişinin katılacağı bir parti düzenlenecek. Parti için Whitney Houston Müzikali’nin solisti Amerika’dan gelecek.