Kızılcık Şerbeti Cannes’da vitrine çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti Cannes’da vitrine çıktı
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da düzenlenen partide başarılarını kutladı.

"Kızılcık Şerbeti" dizi ekibi Cannes’da düzenlenen partide başarılarını kutladı. Parti öncesi basın toplantısı düzenlendi. İzzet Pinto’nu moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Doğa ve Fatih’i Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün arasındaki buzların eridiği görüldü. Yan yana oturan iki rol arkadaşından Sıla Türkoğlu’na halinden şikayet eden bir karaktere hayat verdiği hatırlatıldı.

Türkoğlu "Galiba dönem dönem benim de rolden etkilendiğim bazen onu kendi hayatıma yansıyan şeyler olabiliyor. Onun gerginliğini maalesef ki ben de yaşıyorum ama bunlara da tecrübe diyelim. Yani biraz böyle tecrübelendikçe galiba bunları da seneler içinde bırakıyorsun, etkilenmemeyi öğrenebiliyorsunuz. Normal hayatımda o kadar gergin miyim? Bence hayır değilim" dedi.

Geçen günlerde verdiği youtube röportajında Sıla Türkoğlu’na gönderme yaptığı iddia edilen Doğukan Güngör bu kez yaptığı övgüyle dikkat çekti ve "Bence Sıla kesinlikle daha pozitif bir soruyu hak ediyordu diye düşünüyorum ama iyi ki de var. Onunla çektiğim sahnelerden çok keyif alıyorum" diye konuştu.

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