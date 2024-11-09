Kızılcık Şerbeti dizisinden gündeme gönderme!

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Nursema karakteri yine gündeme gönderme yaptı.

Geçtiğimiz sezonda da kadına yönelik şiddet sahneleriyle dikkat çeken Nursema karakteri ,bu kez dizide alkol almış bir genç kadının evine gitmesine yardımcı oldu.

O sahnede söyledikleri de sosyal medyada olumlu tepki aldı. Dizi sahnesinde evine gelmesine yardımcı olduğu kadının ışığı yanana kadar bekleye Nursema şunları söyledi:

...Ya kızın başına bir şey gelseydi, siz hiç haberleri falan izlemiyor musunuz? Kadınların başına neler geliyor?

Ne yapacaktım yani ,kız içki içmiş, mini etek giymiş diye başına bir şey gelse ben sevinecek miydim?

Kapalı olunca bir şey olmuyor ama mini etek giyince teşvik ediyor! Yok öyle bir şey.

Sapık her yerde sapık! Kadına da sapık, çocuğa da sapık..