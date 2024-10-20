Kızılcık Şerbeti dizisinden İBB'ye destek! O sahne gündem oldu

Show TV'de ekrana gelen ve yayınlandığı dönemden beri kimi zaman toplumsal konulara yer vermesi ile gündeme gelen dizi bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasına yer verdi.



Dizinin Kıvılcım karakterinin tanıttığı Askıda Fatura uygulaması ile ilgili sahnede Kıvılcım dizideki senaryo gereği Askıda Fatura'nın ne olduğunu anlatırken bu uygulamaya destek olduğunu da dile getirdi.



Dizide Kıvılcım (Evrim Alasya) ile bu sezon diziye dahil olan Cemal (Fırat Çelik) karakteri arasında geçen diyalog dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan o sahnede iki isim İBB'nin uygulaması olan Askıda Fatura ile ilgili konuşuyor.

Kıvılcım karakteri konuşması esnasında "Askıda Fatura işlerim var onları hallediyordum" derken karşısındaki rol arkadaşının bu konuyu bilmemesi üzerine Kıvılcım İBB'nin projesini anlatıyor. 'Bir kişi yada kurum faturalarını ödemekte zorluk güçlük çektiği zaman başka birisi onun için yardım amaçlı faturasını ödüyor' diyerek durumu özetleyen Kıvılcım kendisinin de sürekli olarak destek olduğunun da altını çiziyor. Bu hizmetin belediyenin olduğunu da belirten Kıvılcım karakteri örnek olmak için dizi senaryosuna göre çalıştığı kurumda bu konuda bilgilendirme yaparak, isteyenlerin destek olmasına aracı oluyor.



İSKİ ve İGDAŞ faturaları eklenebildiği yardım programında İBB’ye daha önce Sosyal Yardım talebinde bulunmuş ya da bulunacak olan e sosyal yardım talebi olumlu sonuçlanmış herkes faturasını ekleyebiliyor. 2020 tarihinden beri devam eden uygulama İstanbul'da yaşayan ve faturasını ödemekte güçlük çekenlere yardımcı olmayı planlıyor.