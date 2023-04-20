Kızılcık Şerbeti hakkında yeni açıklama

Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ün cezaya boğduğu Kızılcık Şerbeti'nin dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı

Kızılcık Şerbeti hakkında yeni açıklama

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Mahkeme kararı geçen cuma devreye giren dizinin yerine "İslamofobi" belgeseli yayınlanmıştı.

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FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tüm bu gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili çıkan final yapacağı iddiasının doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

32. BÖLÜMDE SEZON FİNAL PLANLANIYORDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü.

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YAPIMCISI DİZİNİN ARKASINDA

Bu durumda diziyle ilgili final kararının alınması söz konusu olmadığı belirtildi. Dizinin yapımcısı Gold Filmin patronu Faruk Turgut dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade etti.

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