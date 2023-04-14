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Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak

Yayın durdurma cezası alan ancak son bölümü yayın saatine kadar program akışında yer alan Kızılcık Şerbeti adlı dizi, kanal yönetimine yasak bilgisinin geç iletilmesi sebebiyle apar topar yayından kaldırıldı. Yapılan bu uygulamaya Nurgül Yeşilçay sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 23:44
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Kızılcık Şerbeti RTÜK kararıyla kaldırıldı Nurgül Yeşilçay sert tepki verdi

Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
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Avukatlar aracılığıyla kanal yönetimine mail üzerinden bildirilen yasak kararının posta yoluyla gönderilmesi istenmiş, RTÜK söz konusu postayı ancak dizi yayına girdikten sonra göndermişti.

Kızılcık Şerbeti dizisi sevenleri ekran karşısına geçtikten kısa bir süre sonra dizinin kaldırıldığını ve yerine İslamofobi konusunu işleyen bir belgeselin konulduğunu gördü.

İTİRAZ ŞANSI BIRAKMADI

RTÜK'ün yaptığı bu son dakika hamlesi yüzünden kanal yönetiminin itiraz hakkı elinden alınmışken yapılan bu uygulamaya çok sayıda tepki geldi.

RTÜK'ün tavrına yöneltilen eleştirilerden biri de oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

Şimdilerde Veda Mektubu adlı dizide izlediğimiz başarılı oyuncu, meslektaşlarının emeğinin böylesine heba edilmesine olan tepkisini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi.

RTÜK'e konuyla ilgili tepkinin hiç bekletilmeden verilmesi gerektiğini söyleyen Yeşilçay, "Arkadaşlar bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak ne zaman" notunu düştü ve şunları paylaştı:

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