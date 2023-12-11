'Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın romantik sahnesi ortalığı karıştırdı

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbetin'de Alev ve Abdullah'ın yakınlaştığı anların klibi yayınlandı. "Ateşe düştüm" şarkısı eşliğinde ikilinin romantik anlarının yer aldığı sahneler sosyal medyayı ikiye böldü.

ROMANTİK SAHNE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümündeki sahnelerle yine adından söz ettirdi. Özellikle Alev ile Abdullah'ın romantik anlar yaşadığı sahne sosyal medyaya damga vurdu.

ELEŞTİRİLER DİZİNİN SENARİSTLERİNE

Evlilik hazırlığında olan Alev'in kapısını çalan Abdullah'ın Alev'in evliliğinden vazgeçmesi ve boşanacağını söylemesi, birçok kişinin tepkisini çekti. Dizinin senaristlerine kızan kullanıcılar "60 yaşındaki evli adam aşk acısı çektirip bunu normalleştiriyorsunuz" tarzında yorumlar yaptı. Bazı kişiler ise bu durumun normal hayatta da olduğunu dile getirerek sahneyi eleştirenlere tepki gösterdi.

İşte olumlu ve olumsuz yapılan eleştirilerden birkaçı...