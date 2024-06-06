Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ardı ardına veda haberleri geliyor. Bu kez gelen ayrılık Abdullah'ı üzecek, Pembe sevinçten havalara uçacak. Veda haberini sosyal medyadan bakın nasıl duyurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu öncesi birçok oyuncunun diziden ayrılacağı haberleri izleyicileri üzdü.

Bu ayrılıklar arasında en dikkat çekeni ise Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman oldu.

Dizide Apo'dan çocuk bekleyen Alev'in ayrılığı izleyiciler için büyük bir şok oldu.

Alev'in hikayeden nasıl ayrılacağı henüz netleşmemiş olsa da, sosyal medyada dolaşan iddialar üzücü bir sona işaret ediyor.

Söylentilere göre Alev, bebeği ile birlikte trajik bir şekilde ölebilir ya da ülkeyi terk edebilir.

Hayranları, hem karakterin gidişine hem de Müjde Uzman'ın vedasına oldukça üzgün.

Vedasını sosyal medyadan duyurdu

Kızılcık Şerbeti setinde duygusal anlar yaşandı! Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, çekimlerini tamamladıktan sonra ekibe veda etti.

Bu özel anlar sosyal medyada paylaşıldı ve izleyenlerin kalbini ısıttı.

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