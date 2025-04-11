Kızılcık Şerbeti'nde bir fire daha! Pembe'den sonra o da gidici...

Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nde bir fire daha! Pembe'den sonra o da gidici...

İlgi ile izlenen 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini can veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasıyla şok yaşayan izleyiciye bir kötü haber daha geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde bir oyuncunun daha diziden ayrılacağı iddia edildi. Üstelik başrol oyuncularından biri...

'Kızılcık Şerbeti'nde dizide büyük aksiyon yaratan 'Pembe' karakterinin senaryodan çıkarılmasının ardından dizi haberlerinin bilinen ismi Birsen Altuntaş'tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Birsen Altuntaş X hesabından bir takipçinin kendisine yönettiği soruya verdiği yanıtla kafalarda soru işareti bıraktı.

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Bir takipçisi Birsen Altuntaş'a "Altuntaş, "Birsen Hanım başka kimler çıkacak? Sıla Türkoğlu çıkacak mı? Cevap verirseniz sevinirim" sorusuna "Var planlar ama net değil daha canım...." diyerek yanıt verdi.

Dizinin kurgusuna evliliği ile başlanan Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin senaryodan çıkarılması iddiası ise şaşkınlıkla karşılandı.

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