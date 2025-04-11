Kızılcık Şerbeti'nde bir fire daha! Pembe'den sonra o da gidici...

Kızılcık Şerbeti dizisinde bir oyuncunun daha diziden ayrılacağı iddia edildi. Üstelik başrol oyuncularından biri...

'Kızılcık Şerbeti'nde dizide büyük aksiyon yaratan 'Pembe' karakterinin senaryodan çıkarılmasının ardından dizi haberlerinin bilinen ismi Birsen Altuntaş'tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Birsen Altuntaş X hesabından bir takipçinin kendisine yönettiği soruya verdiği yanıtla kafalarda soru işareti bıraktı.

Bir takipçisi Birsen Altuntaş'a "Altuntaş, "Birsen Hanım başka kimler çıkacak? Sıla Türkoğlu çıkacak mı? Cevap verirseniz sevinirim" sorusuna "Var planlar ama net değil daha canım...." diyerek yanıt verdi.

Dizinin kurgusuna evliliği ile başlanan Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin senaryodan çıkarılması iddiası ise şaşkınlıkla karşılandı.