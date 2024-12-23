Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta dört ölü var! Hangi karakterler diziye veda edecek?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 27 Aralık 2024 günü yayınlanacak olan bölümünün fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta kurduğu oyunlar ortaya çıkan Görkem, Pembe tarafından evden kovulmuştu. Görkem intikam için tüm ailenin bir araya geldiği bir yeni yıl davetinde binayı kundakladı.

Yayınlanan fragman dizi takipçilerini merakta bırakırken, ekrana gelecek olan bölümde çıkan yangında dört kişinin öldüğü görüldü. Dört kişinin de ağır dokuz kişinin de yaralandığının söylendiği dizide neler olduğu merakla bekleniyor.

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Öte yandan annesini evinde başka birisi olarak tanıtarak büyük bir sır saklayan Nilay karakterinin sırrını da Meri öğreniyor.

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Yayınlanmaya başladığı günden beri büyük ilgi ile takip edilen dizinin 2024 yılındaki son bölümünde yine heyecan dorukta olacak.