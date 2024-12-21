Özge Özacar’dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı!

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Kızılcık Şerbeti dizisine yakın zamanda veda etmesi beklenen Görkem’den ‘Kızılcık Şerbeti’ paylaşımı geldi.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Görkem’in yaptığı planların açığa çıktı. Daha önce Nilay ve Mustafa’yı ayırmak için plan yapan Görkem, suçu evin annesi Pembe’ye atmıştı.

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Heyecanla izlenen bölüm sonrası Görkem evden kovulmuştu.

Gelecek hafta diziye veda etmesi beklenen Özge Özacar’dan Kızılcık Şerbeti setinden paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından, dizide Pembe ile Nursema karakterine hayat veren isimlerin yer aldığı kareyi paylaşan Özge Özacar şu notu düştü:

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Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans. Seni çok seviyorum.

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