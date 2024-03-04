Kızılcık Şerbeti’nde büyük kriz! Oyuncular senaryoya tepki gösterdi

Reyting rekorları kıran, her hafta gündem olan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti son dönemde izleyenler tarafından oldukça eleştiriliyor.

Senaryonun eskiye oranla kötüye gittiğini düşünen izleyiciler konuyla ilgili binlerce tweet attı.

Atılan tweetleri beğenenler arasında dizinin üç oyuncusu Evrim Alasya (Kıvılcım), Ceren Karakoç (Nursema) ve Serkan Tınmaz (Umut) da var.

"BAYIR AŞAĞI SENDROMUNA YAKALANDI"

Evrim Alasya, bir kullanıcının "Kızılcık Şerbeti izlemeyi bırakmama cidden ramak kaldı. Gerçekten ne izliyoruz biz şu an? Alev çocuğu doğuracak mı, Görkem, Fatih'le evlenecek mi diye diye bölümün ilk 1 saatini geride bıraktık neredeyse. Dizi bayır aşağı sendromuna yakalandı resmen." yorumunu beğendi.

"KARAKTERİN İÇİNDEN GEÇİLDİ"

Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz ise "Umut'u bir zamanlar yere göğe sığdıramazdık ve şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Karakterin içinden geçildi resmen. Güzel olan tek şey Serkan Tınmaz ve Ceren Karakoç muhteşem performansı. O hiç değişmedi." yazan bir tweeti beğendi.

Beğendikleri tweetle gündeme oturan oyuncuların senaryonun gidişatından rahatsız olduğu düşünülüyor.