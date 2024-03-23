Kızılcık Şerbeti’nde öpüşme krizi

Dizide “Fatih” karakterini canlandıran Doğukan Güngör, “Kafamdakiler” programına konuk oldu. Programda köpeğini öpmeye çalışan Güngör, köpek kaçmaya çalışınca “Normalde öpüşüyorduk, şimdi öpmüyor” dedi.

Programın sunucularından Mehtap Algül de Güngör’e “Kamerada öpüşmüyor” diyerek yanıt verdi. Bu sözün üzerine Güngör, “"Kamerada öpüşmüyor mu? Var benim öyle bildiklerim” dedi ve “Burayı kesmeyin” diye de ekledi.

Programı izleyenler Güngör’ün bu sözleri Sıla Türkoğlu’na gönderme olarak yorumladı.

Güngör ve Türkoğlu’nun daha önce aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ayrılmalarının ardından sette öpüşme krizi yaşandığı, Türkoğlu’nun, Güngör’le öpüşme sahnesi çekmek istemediği ileri sürülmüştü.

Hatta dizide “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek verdiği bir röportajda "Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrıldıktan sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor" demiş ve Doğukan Güngör de bu paylaşımı beğenmişti.