Kızılcık Şerbeti'ndeki 'üvey anne'yle ilişkine tepki büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Sinan Başhan
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'üvey anne'yle ilişkine tepki büyüyor

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu sezon yeni oyuncuların da dahil olduğu dizi geçmiş sezonlardaki kadar beğeni toplamıyor.

Yayınlandığı ilk zamanlar büyük izlenme oranlarına sahip olan ülke gündemine yerleşecek konulara ağırlık veren Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda kan kaybediyor.

Diziden ayrılan oyuncularla seyirci diziye adapte olmaya çalışırken diziye yeni giren karakterler ise senaryodaki uyumsuzlukları ile dikkat çekiyor.

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İki farklı görüşten ailenin yaşadığı olayları ele alan dizide bu sezon 'üvey anne' ilişkisine değinilmesi ise büyük tepki çekiyor. Dizinin yeni karakterlerinden Giray ve Heves'in ilk bölümde yayınlanan sahnesi izleyici tarafından büyük eleştiri alırken dizinin yeni bölümlerinde sahnelerin azaltılması da gözlerden kaçmadı.

Öte yandan dizideki senaryonun bir dağınıklık taşıdığını düşünen izleyiciler dizinin yeni sezonunda hiç merak uyandırmadığı şeklinde değerlendirmelerde yapıyor.

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