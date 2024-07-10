Kızılcık Şerbeti’nden ayrılacak mı? Sıla Türkoğlu son noktayı koydu

Nişantaşı'nda rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Emrah Altıntoprak ile bir araya gelen Türkoğlu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı yönündeki haberleri ilk kez duyduğunu belirten Türkoğlu, “Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim, şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor” dedi.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de doğmuş, Türk oyuncu.

Oyunculuğa 2018 yılında 'Ağlama Anne' dizisiyle başlayan Türkoğlu, 'Yemin' dizisinde Suna karakterini ve 'Emanet' dizisinde Seher karakterini canlandırmıştı.

2022 yılında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle başrolde yer almaya başlamış ve 2023 yılında 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmıştı.