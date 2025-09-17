Kızılcık Şerbeti'nden tepkiler üzerine geri adım

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 4. sezonu ile geçtiğimiz hafta izleyicisi ile buluştu. Sezon sonunda dizide kanlı bir saldırı ile final yapan diziden sevilen oyunculardan da ayrılanlar olmuştu.

Yaz boyu merak uyandıran dizi ilk bölümü ile ekrana geldi. Ancak dizi yayınlandığı andan itibaren tartışmaların odağı haline geldi. Dizide yeni sezondaki senaryoda yapılan değişiklik ile dizinin sevilen karakterlerinin değişimleri, aile içindeki yasak ilişkiler izleyiciyi epey rahatsız etti.

Dizinin ilk bölümü henüz yayınlanırken bile şikayetler başladı. Sosyal medyada büyük eleştiri alan Doğa-Firaz ilişkisi izleyici karşısında karşıklık bulmadı. Dizi ile ilgili RTÜK tarafından da soruşturma başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin dizi ile ilgiili olarak ilişkin, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" şeklinde konuşmuştu.

YAPIM ŞİRKETİ'NDEN AÇIKLAMA

İlgi ile takip edilen dizinin izleyiciler tarafından büyük eleştiri alması üzerine yapım şirketi de açıklama yapmak zorunda kaldı.

Dizinin yapımcısı Gold Film’den yapılan açıklamada ise, “Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız” dedi.

Dizinin yeni bölümünün fragmanında ise yaşanan gelişmeler sonrasında değişiklik yapıldı.

İZLEYİCİDEN TEPKİ GELDİ

Yeni fragmanda, tepki çeken Doğa-Firaz sahnelerine yer verilmediği görülürken diziyi çok sayıda izleyici izlemeyi bırakacağı yönünde mesajlar paylaşmıştı. Doğa ve Firaz aşkı tepki çekerken "Madem r yapacaktınız ne diye yazdınız kimse ses çıkartmayacaklarını zannettiler, İyi oldu ya o neydi öyle izlediğim bir bu dizi vardı.." şeklinde yorumlar yapıldı.