‘Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz konuk

Süperstar Ajda Pekkan "Bayılarak izliyorum" dediği Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
‘Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz konuk

Yaz boyunca gerçekleşen açık hava konserlerinde Kızılcık Şerbeti oyuncularının kendisini izlemeye gittiği Süperstar, dizi için "Bayılarak izliyorum, cuma günleri hiçbir randevu almıyorum, bu tüm ekibime de geçti" diyerek dikkat çekmişti.

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Dizinin RTÜK tarafından ceza aldığı dönemde de destek için dizinin yapımcısı Faruk Turgut'u aramıştı.

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KENDİSİNİ OYNAYACAK

Temizmagazin.com’dan Seyhan Erdağ’ın haberine göre; Çekimler Aralık ayında gerçekleşecek. Süperstar herhangi bir karakter olarak değil, Ajda Pekkan olarak senaryoda olacak. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa, Ajda Pekkan'lı bölüm yılbaşı gecesi ya da 29 Aralık Cuma gecesi yayınlanacak.

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