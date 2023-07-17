Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Dizide tüm dengeler alt üst olacak

Kızılcık Şerbeti dizisinde Bahtiyar Memili'nin ardından Yiğit Kirazcı dahil oldu. Kirazcı dizide Müjde Uzman'ın oynadığı Alev karakterinin eski sevgilisi Rüzgar'ı oynayacak.

Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Dizide tüm dengeler alt üst olacak

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıcoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Diziye son olarak Yasak Elma'da oynayan Bahtiyar Memili'nin ardından yakışıklı oyuncu Yiğit Kirazcı dahil oldu.

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ALEV'İN ESKİ SEVGİLİSİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film'in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor.

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Gold Film'in Tod için çektiği "Sarmaşık Zamanı" dizisinin başrolleri arasında yer alan Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nde "Rüzgar" karakterine hayat verecek. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizide Rüzgar, Alev'in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikayeye dahil olacak.

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