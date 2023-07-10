Kızılcık Şerbeti'ne Yasak Elma'dan flaş transfer

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümleri yine çok konuşulacak olaylara sahne olacak. Geçen sezon reytinglerde “Aile” dizisiyle beraber Show TV’nin yüzünü güldüren dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. Final bölümünde Pembe (Sibel Taşçıoğlu) eşi Abdullah (Settar Tanrıöğen) ve onun aşık olduğu Alev’le (Müjde Uzman) yüzleşmişti.

Yeni sezonda Pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. İşte bu ismi çok başarılı bir oyuncu canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yasak Elma” dizisinde Sedai rolüne hayat veren Bahtiyar Memili, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Kızılcık Şerbeti“ne transfer oldu.

Adanalı oyuncu geçen sezon Cem Yılmaz’la bir akarkayıt firmasının reklamlarında kamera karşısına da geçmişti.

