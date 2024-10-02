Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman imaj değişikliğine gitti! Son hali görenlerin nefesini kesti

İzlenme rekoru kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, dizide iki sezon boyunca yer aldı.

YENİ DİZİSİYLE EKRANLARA GELECEK

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra usta yapımcı Ömer Özgüner’le anlaşan ünlü oyuncu, NOW’ın iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrolde yer alacak.

Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” karakterini canlandıracak.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Yeni dizisinde başrol olacağı Gaye karakteri için yaz boyunca hazırlanan ünlü oyuncu imaj değiştirdi.

SAÇLARINI KAHKÜL KESTİRDİ

Saçlarını kahkül kestiren Müjde Uzman’ın yeni saçları çok beğenildi. Birçok kullanıcı çok yakıştığını söyledi.

MÜJDE UZMAN KİMDİR

İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu Müjde Uzman, pazarlama müdürlüğü, müzik yazarlığı, model ve oyuncu.

Paramparça Aşklar dizisiyle ilk kez ekrana çıktı. 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu oldu. 2014 yılında ise "Küçük Aptalın Büyük Dünyası" kitabından esinlenerek senaryosu yazılan, başrollerinde Murat Boz ile Büşra Pekin‘in oynadığı "Hadi İnşallah" adlı filmde rol aldı.