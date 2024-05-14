Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen aylar sonra nerede çıktı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen aylar sonra nerede çıktı?
Birkaç ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, iyileşme sürecinin ardından ilk kez görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti adlı dizide hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakteriyle gündemden düşmeyen usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetleri sebebiyle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı anlaşılınca acil ameliyata alınmıştı.

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Üç kez ameliyat olan usta oyuncu sağlık durumu yüzünden Kızılcık Şerbeti dizisine veda etmek zorunda kalmış ve diziye Settar Tanrıöğen’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan katılmıştı.

Settar Tanrıöğen’in ise ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

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Usta oyuncu, üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalardır devam eden tedavi süreci sonrası ilk kez görüntülendi.

Nişantaşı sokaklarında yürürken Snob Magazin kameralarına yakalanan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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