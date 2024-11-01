Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı aşka geldi! Sevgilisiyle soluğu Paris’te aldı

Geçtiğimiz günlerde aşkını ilan eden Sıla Türkoğlu sevgilisiyle soluğu Paris'te aldı. Taze aşkların karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dizideki performansıyla geniş bir hedef kitlesine ulaştı. Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını kişisel sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ata Ayyıldız ile aşkı doludizgin devam eden ünlü isim sevgilisiyle Paris'e gitti. Sevgilisi ile karelerini hesabından art arda paylaşan ünlü ismin kareleri beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu galaya sevgilisi ile geldi! İlk kez ele ele görüntülendi

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü isimin karelerine sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'size bayılıyorum', 'çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, oyunculuğa Ağlama Anne dizisiyle başladı. Daha sonra Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterine hayat verdi.

4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.