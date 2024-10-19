Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu galaya sevgilisi ile geldi! İlk kez ele ele görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu galaya sevgilisi ile geldi! İlk kez ele ele görüntülendi

Her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu önceki akşam sevgilisiyle galada el ele görüntülendi.

Her bölümüyle izlenme rekoru kıran Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından aşkını ilan etmişti. Türkoğlu önceki akşam sevgilisiyle galaya el ele geldi. Ünlü ismin sevgilisi ile görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Sıla Türkoğlu, aynı dizideki rol aldığı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularıyla uzun süre konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Ata Ayyıldız ile aşkını ilan etmişti. Sıla Türkoğlu sevgilisi Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına geldi.

İLK KEZ EL ELE...

Siyah deri kombini yapan ünlü çift ilk kez kameralar önünde el ele görüntülendi.

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