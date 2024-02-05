Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul’u nasıl 45 kilo verdiğini anlattı

Kaynak: SnobMagazin
Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul’u nasıl 45 kilo verdiğini anlattı
Kızılcık Şerbeti’nin oyuncularından Kayra Şenocak nasıl 45 kilo verdiğini açıkladı.

Show TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri Kızılcık Şerbeti oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ertuğrul karakterini canlandıran Kayra Şenocak kilo vermesiyle gündem oldu.

Sanatçı Kayra Şenocak, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte alışverişte kameralara yakalandı.

131 kilodan 86 kiloya gerileyen Şenocak, kilo vermesiyle ilgili konuştu. Nasıl kilo verdiğini anlatan Şenocak’ın kilo verme tüyoları gündemi salladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u şöyle dedi:

Eşim sayesinde verdim. Tamamen diyet ve sporla verdim. 45 kilo gitti. Ameliyat ve operasyon yok. Sporu da seven biri değilim. 131 kiloya kadar çıkmıştım. Kendimi o şekilde görmek istemedim. Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu.

Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor... Ameliyat olup yeniden kilo alanları duyuyoruz. O süreçte eşim kabak yemeği yaptı. Sebze ağırlıklı beslendim. Bu süreçte ben değil eşim yıprandı.

Diziyle ilgili de konuşan Şenocak "Güzel ve keyifli gidiyor. Ekibe ikinci sezonda dahil oldum. Hemen içlerine kabul ettiler. Set ortamı çok güzel. Rol kısa zamanda sevildi" ifadelerini kullandı.

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