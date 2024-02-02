Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i şaşırttı

Kaynak: Snobmagazin
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i şaşırttı
Reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularından Doğukan Güngör (Fatih karakteri) sosyal medya hesabından yaptığı hareket ile takipçilerini şaşırttı.

Dizinin başrol oyuncularından Nilay (Feyza Civelek) geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu’nu kast ettiği iddia edilen, “Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. ‘Ben bu rolü oynamam’ diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor.” Sözlerini sarf etmiş, bu sözler sonrasında özellikle sosyal medyada ‘Kızılcık Şerbeti’nde öpüşme krizi’ söylentilerini yaymıştı.

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FATİH’TEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Dizide Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör, bu sözlerin sosyal medyada bir magazin sayfası tarafından paylaşılmasının ardından gönderiyi beğendi. Güngör’ün bu hamlesi dizide öpüşmek istemeyen tarafın Sıla Türkoğlu olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmişti.

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